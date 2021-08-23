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Англия. Премьер-лига

​Погба: «Предпочитаю выиграть АПЛ, а не ставить рекорды»

23 Августа 2021 • 11:58 Комментировать
Саутгемптон
1:1
Манчестер Юнайтед
окончен
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба высказался по поводу установленного им рекорда. Француз стал первым игроком в истории Премьер-лиги, который сделал пять результативных передач в двух стартовых матчах команды в сезоне.

«Рекорды – это всегда здорово. Но я предпочитаю выиграть Премьер-лигу, а не ставить рекорды. В следующий раз мы хотим поставить рекорд с выездной победой вместо ничьей», - сказал Погба клубному телевидению «красных дьяволов».

Напомним, в воскресенье «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью в гостях у «Саутгемптона» - 1:1. В следующем туре команда Уле Гуннара Сульшера будет играть с «Вулверхэмптоном».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Поль Погба
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