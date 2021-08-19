«МЮ» готов сделать Погба самым высокооплачиваемым игроком клуба

«Манчестер Юнайтед» намерен сохранить полузащитника Поля Погба в клубе, передаёт The Athletic. По данным источника, манкунианцы готовы предложить французу 400 тысяч фунтов в неделю (около 470 тысяч евро), что позволит ему обойти Давида де Хеа, который зарабатывает 375 тыс. фунтов (около 440 тысяч евро), и стать самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба.

Действующий контракт Погба с клубом истекает через год. Ранее сообщалось, что «ПСЖ» хочет подписать француза на правах свободного агента, однако руководство «МЮ» намерено удержать полузащитника.

Напомним, что Погба перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» в 2016 году за 105 миллионов евро. В нынешнем сезоне он сыграл один матч в АПЛ, в котором четыре раза ассистировал партнёрам.