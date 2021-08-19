Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 138 Комментарии
Англия. Премьер-лига

«МЮ» готов сделать Погба самым высокооплачиваемым игроком клуба

19 Августа 2021 • 14:14 Комментировать (1)
Саутгемптон
...
Манчестер Юнайтед
4.80 4.40 1.63
22.08 16:00
1000 рублей бесплатная ставка

«Манчестер Юнайтед» намерен сохранить полузащитника Поля Погба в клубе, передаёт The Athletic. По данным источника, манкунианцы готовы предложить французу 400 тысяч фунтов в неделю (около 470 тысяч евро), что позволит ему обойти Давида де Хеа, который зарабатывает 375 тыс. фунтов (около 440 тысяч евро), и стать самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба.

Действующий контракт Погба с клубом истекает через год. Ранее сообщалось, что «ПСЖ» хочет подписать француза на правах свободного агента, однако руководство «МЮ» намерено удержать полузащитника.

Напомним, что Погба перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» в 2016 году за 105 миллионов евро. В нынешнем сезоне он сыграл один матч в АПЛ, в котором четыре раза ассистировал партнёрам.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Поль Погба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Mapgarita
19 Августа 2021 в 15:18
Беги из этой дыры за титулами на клубном уровне...
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Августа
15:29 · Англия. Премьер-лига
Легендарный игрок «МЮ» заявил о развитии у него болезни Альцгеймера
15:09 · Англия. Премьер-лига
Обамеянг хочет остаться в «Арсенале»
14:14 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» готов сделать Погба самым высокооплачиваемым игроком клуба 1
12:53 · Англия. Премьер-лига
«Уотфорд» подписал полузащитника сборной Турции официально
11:42 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» поборется с грандами Ла Лиги за защитника «Манчестер Сити»
10:58 · Англия. Премьер-лига
Лукаку заявил о готовности сыграть против «Арсенала»
10:17 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» может усилиться звёздным полузащитником «Манчестер Сити» 2
09:58 · Англия. Премьер-лига
В «Тоттенхэме» рассказали о состоянии Кейна
09:27 · Англия. Премьер-лига
Демба Ба покинул «Лугано», отыграв за команду 48 минут
08:58 · Англия. Премьер-лига
Вернер поблагодарил болельщиков «Челси» за поддержку на тренировке
00:48 · Англия. Премьер-лига
Туфан перейдёт в «Уотфорд» слухи
00:30 · Англия. Чемпионшип
Тренер команды из Чемпионшипа: «Футболу нужны другие пути объединения людей»
00:24 · Англия. Премьер-лига
«Фламенго» арендует полузащитника «Манчестер Юнайтед»
00:15 · Англия. Премьер-лига
«Саутгемптон» запросил за Уорд-Прауса 50 миллионов евро
00:08 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» отклонил предложения двух клубов по Норманну
Все новости
Рекомендуем
 