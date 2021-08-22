Сульшер: «Было много фолов, на которые судья не реагировал»

Уле Гуннар Сульшер возмутился судейством в поединке второго тура АПЛ против «Саутгемптона» (1:1).

«Это была одна из тех игр, когда ты чувствуешь, что способен набрать три очка. У нас получилось устоять под их натиском в первые минуты, но затем пошла совершенно дурацкая игра, и так продолжалось, пока мы не пропустили. После мяча хозяев мы выдали отличную пятиминутку.

Во времена, когда я играл, многое из того, что не увидел арбитр, считалось нарушением. Было много фолов, на которые судья не реагировал. Если так пойдёт и дальше, у нас появятся очень скоро травмированные», - цитирует Сульшера BBC Sport.