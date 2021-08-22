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Англия. Премьер-лига

Сульшер: «Было много фолов, на которые судья не реагировал»

22 Августа 2021 • 20:30 Комментировать
Саутгемптон
1:1
Манчестер Юнайтед
окончен
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Уле Гуннар Сульшер возмутился судейством в поединке второго тура АПЛ против «Саутгемптона» (1:1).

«Это была одна из тех игр, когда ты чувствуешь, что способен набрать три очка. У нас получилось устоять под их натиском в первые минуты, но затем пошла совершенно дурацкая игра, и так продолжалось, пока мы не пропустили. После мяча хозяев мы выдали отличную пятиминутку.

Во времена, когда я играл, многое из того, что не увидел арбитр, считалось нарушением. Было много фолов, на которые судья не реагировал. Если так пойдёт и дальше, у нас появятся очень скоро травмированные», - цитирует Сульшера BBC Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Саутгемптон Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер
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окончен Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед 4.8 4.4 1.63
окончен Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм 3.15 3.25 2.4
окончен Арсенал 0:2 Челси 4.3 3.8 1.8
23.08  22:00 Вест Хэм ... Лестер 2.6 3.5 2.6
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