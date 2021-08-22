Сульшер высказался о состоянии Рэшфорда

Нападающий Маркус Рэшфорд летом перенёс операцию из-за давних проблем с плечом. Рулевой «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер высказался о состоянии футболиста.

«Маркус очень доволен проведённой операцией. Он работает в тренажёрном зале, и мы видим его каждый день.

Конечно, для футболиста восстановление от травмы является тяжёлым временем, но это время также позволяет вам задуматься и снова обрести себя. Мы надеемся, что именно это произойдёт с Маркусом», - рассказал Сульшер клубной пресс-службе.

В воскресенье, 22 августа, «Манчестер Юнайтед» проведёт гостевой матч Премьер-лиги против «Саутгемптона».