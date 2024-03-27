Андреев: «Оганесяну сняли гипс, он начал двигаться»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о состоянии вингера команды Степана Оганесяна.

Напомним, футболист получил травму во время зимних сборов.

«Оганесяну сняли гипс, он начал двигаться. Пока нет понимания, когда сможет вернуться в общую группу. Идет работа, пока все по плану», — приводит слова Андреева портал «РБ Спорт».

В текущей кампании 22-летний игрок появился на поле в 16 матчах во всех турнирах, отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет один ассист.

После 20 туров «Оренбург» находится на 14-й позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 19 очков.