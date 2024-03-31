Томпсон: «Надеюсь, что в следующем туре получится наиграть на победу»

Лучший футболист встречи «Факел» - «Оренбург» (0:0) Хорди Томпсон поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Это первая награда в новом чемпионате. Особенный момент в вашей карьере?

- Да. Я очень рад тем, как проходят тренировки, как у меня складываются отношения с партнерами по команде, плюс я еще рад и результатам, которых мы добиваемся вместе.

- То есть ничья сегодня - для вас результат в плюс?

- Да, к сожалению, выиграть не получилось. Плюс у нас еще недавно были выходные, но надеюсь, что в следующем туре получится наиграть на победу.

- Сегодня было мало моментов у чужих ворот, но вы часто брали инициативу на себя. Это ваша личная инициатива или установка вашего главного тренера?

- Это моя основная характеристика, я так играю. Стараюсь играть, заходить в штрафную, играть один в один, в стеночку. Стараюсь таким образом помогать команде.