Тренер «Оренбурга» Деограсия: «Нам нужно набирать очки и выходить из сложной ситуации»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия рассказал, как команда провела международную паузу.

По словам испанского специалиста, «Оренбург» усердно готовился к предстоящим играм, так как команде необходимо выходить из непростого турнирного положения.

«Нам нужно набирать очки и выходить из сложной ситуации. Надеюсь, что игроки вернулись из сборных в хороших кондициях», — сказал Деограсия в эфире телеканала «Матч ТВ».

После 20 туров РПЛ «Оренбург» расположился на 14-м месте в турнирной таблице, набрав 19 очков. Свой следующий матч команда Деограсии проведёт 31 марта против «Факела». Начало — в 14:00 по московскому времени.