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Тренер «Оренбурга» Деограсия: «Нам нужно набирать очки и выходить из сложной ситуации»

28 Марта 2024 • 10:59 Комментировать
Факел
...
Оренбург
31.03 14:00

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия рассказал, как команда провела международную паузу.

По словам испанского специалиста, «Оренбург» усердно готовился к предстоящим играм, так как команде необходимо выходить из непростого турнирного положения.

«Нам нужно набирать очки и выходить из сложной ситуации. Надеюсь, что игроки вернулись из сборных в хороших кондициях», — сказал Деограсия в эфире телеканала «Матч ТВ».

После 20 туров РПЛ «Оренбург» расположился на 14-м месте в турнирной таблице, набрав 19 очков. Свой следующий матч команда Деограсии проведёт 31 марта против «Факела». Начало — в 14:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Давид Деограсия

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