Защитник «Оренбурга» Гойкович назвал задачу команды на сезон

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович назвал задачу команды на оставшуюся часть сезона.

Игрок отметил, что основной целью является сохранение прописки в Российской премьер-лиги, но если будет возможность подняться выше, то ей нужно пользоваться.

«Чем выше позиция в таблице, тем лучше для клуба. Но первостепенная задача — остаться в премьер-лиге», - приводит слова Гойковича «Спорт-Экспресс».

Подопечные Давида Деограсии находятся на 14-й строчке в турнирной таблице. В воскресенье, 31 марта, уральцы на выезде в матче 22-го тура РПЛ сыграют против воронежского «Факела».