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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Защитник «Оренбурга» Гойкович назвал задачу команды на сезон

29 Марта 2024 • 10:23 Комментировать
Факел
...
Оренбург
1 2.25 X 3.40 2 3.15
31.03 14:00

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович назвал задачу команды на оставшуюся часть сезона.

Игрок отметил, что основной целью является сохранение прописки в Российской премьер-лиги, но если будет возможность подняться выше, то ей нужно пользоваться.

«Чем выше позиция в таблице, тем лучше для клуба. Но первостепенная задача — остаться в премьер-лиге», - приводит слова Гойковича «Спорт-Экспресс».

Подопечные Давида Деограсии находятся на 14-й строчке в турнирной таблице. В воскресенье, 31 марта, уральцы на выезде в матче 22-го тура РПЛ сыграют против воронежского «Факела».

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Ренато Гойкович

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