Полуяхтов: «Не надо делать изгоя из Томпсона»

Игрок «Оренбурга» Владимир Полуяхтов поделился мнением о своём одноклубнике Хорди Томпсоне, который ранее был обвинён в насилии по отношение к своей бывшей девушке.

По словам Полуяхтова, в команде с юмором отнеслись к этой ситуации.

«Все понимают — это жизнь, в ней всякое случается. Понятно, что тот поступок Хорди не красит, но и изгоя из него делать не надо», — цитирует Полуяхтова Sport24.

Напомним, Томпсон перешёл в «Оренбург» минувшей зимой из клуба «Коло-Коло». В составе южноуральской команды 19-летний футболист успел провести две игры, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось.