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Полуяхтов: «Не надо делать изгоя из Томпсона»

26 Марта 2024 • 14:10 Комментировать
Факел
...
Оренбург
31.03 14:00

Игрок «Оренбурга» Владимир Полуяхтов поделился мнением о своём одноклубнике Хорди Томпсоне, который ранее был обвинён в насилии по отношение к своей бывшей девушке.

По словам Полуяхтова, в команде с юмором отнеслись к этой ситуации.

«Все понимают — это жизнь, в ней всякое случается. Понятно, что тот поступок Хорди не красит, но и изгоя из него делать не надо», — цитирует Полуяхтова Sport24.

Напомним, Томпсон перешёл в «Оренбург» минувшей зимой из клуба «Коло-Коло». В составе южноуральской команды 19-летний футболист успел провести две игры, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Владимир Полуяхтов Хорди Томпсон ещё теги

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