Квеквескири выделил лучших полузащитников РПЛ

Опорный полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири ответил на вопрос о лучших хавбеках чемпионата России.

«В лиге много хороших достойных ребят. Мне нравятся Карпукас, Барриос, Глебов, Костанца», — приводит слова Квеквескири «Матч ТВ».

В текущем сезоне 34-летний Квеквескири принял участие в 19 матчах Российской премьер-лиги и не отметился голевыми действиями.

По итогам 20 сыгранных туров воронежский «Факел» находится на 11-й строчке в РПЛ, имея на своем счету 25 зачетных баллов.

31 марта «Факел» примет на своем поле «Оренбург». Старт поединка запланирован на 14:00 по столичному времени.