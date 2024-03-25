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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Квеквескири выделил лучших полузащитников РПЛ

25 Марта 2024 • 18:07 Комментировать
Факел
...
Оренбург
31.03 14:00

Опорный полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири ответил на вопрос о лучших хавбеках чемпионата России.

«В лиге много хороших достойных ребят. Мне нравятся Карпукас, Барриос, Глебов, Костанца», — приводит слова Квеквескири «Матч ТВ».

В текущем сезоне 34-летний Квеквескири принял участие в 19 матчах Российской премьер-лиги и не отметился голевыми действиями.

По итогам 20 сыгранных туров воронежский «Факел» находится на 11-й строчке в РПЛ, имея на своем счету 25 зачетных баллов.

31 марта «Факел» примет на своем поле «Оренбург». Старт поединка запланирован на 14:00 по столичному времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Крылья Советов Ростов Факел Ираклий Квеквескири Данил Глебов Вильмар Барриос Фернандо Костанца Артём Карпукас ещё теги

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