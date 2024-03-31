Паритет, борьба, ноль голов: «Факел» и «Оренбург» разошлись миром в Воронеже

«Факел» и «Оренбург» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч 22-го тура РПЛ состоялся 31 марта на стадионе «Центральный».

Воскресенье в РПЛ открывали «Факел» и «Оренбург», удачно вернувшиеся после зимнего перерыва. Четыре матча провели на двоих и ни разу не проиграли. Правда, расслабляться пока никак нельзя. «Оренбург» находится в зоне стыковых матчей, совсем недалеко и «Факел», опережавший сегодняшнего соперника на шесть очков. И ещё в распоряжении футболистов Ташуева был домашний матч с удобным соперником.

Начали рьяно. Пару раз сбегали от ворот до ворот, устроили несколько столкновений и даже стычка образовалась в ходе одного из таковых. Ильнур Альшин уже на четвёртой минуте поймал жёлтую карточку. В общем, настрой боевой был, игра шла на встречных курсах, но постепенно атакующий футбол уступил место борьбе. Флорентин отмахнулся от Маркова, потом сам по ногам получил. Якимову в верховом противоборстве зарядили в глаз, медицинская пауза растянулась на пару минут.

А что опасные моменты, спросите вы? А их не было. Были неплохие подходы к воротам, но забросы Мансильи и Томпсона или за пределы поля улетали, или голкиперу доставались. Было много ударов по воротам (целых 13 за первый тайм), но и тут точность оставляла желать лучшего – в створ долетело только четыре. Правда, главный удар первой половины встречи прошёл мимо створа. Сенхаджи выиграл верх после подачи от угла поля, но неудачно смахнул на Томпсона. Хорди мяч обработал и вторым касанием аккуратно крутил в «девятку» - немного не попал.

Вторая половина неожиданно началась с гола. Или с фола. Марков просто задавил Хотулёва, далее пробив точно в дальний угол. Но порадоваться Евгений не успел, арбитры зафиксировали довольно очевидный фол с его стороны. Форвард обошёлся без жёлтой карточки, а вот Магаль в следующей же атаке сфолил, получив «горчичник». К концу матча «Факел» прибрал инициативу к своим ногам, стал больше владеть мячом, чаще атаковать.

Вот только вылилось это превосходство лишь в один опасный момент. Василий Черов подключился справа и прострелил на 11 метров. Набежавший Марков бил наверняка, попав в распластавшегося Башича. Сысуеву не пришлось вступать в игру. Беленов в последние минуты тоже с тоской смотрел вдаль. Примерно в таких чувствах покидали стадион и зрители. Больше борьбы, чем футбола, они увидели. И совсем не увидели голов – закономерная ничья расписана «Факелом» и «Оренбургом».