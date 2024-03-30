Игрок «Факела» Магаль признался, что гордится этим сезоном

Хавбек воронежского «Факела» Руслан Магаль объчяснил, какой результат удовлетворит его по окончанию сезона.

«Мы хотим подниматься как можно выше и способны на это. Горжусь этим сезоном. Хотелось бы, чтобы мы были выше восьмого места. Думаю, это было бы неплохим результатом для команды», — приводит слова футболиста издание «СЭ».

Напомним, что «Факел» продлил беспроигрышную серию в чемпионате до четырёх матчей — одна победа и три ничьих. Воронежцы набрали 25 очков и занимают 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.

К слову, 31 марта в 22-м туре «Факел» дома примет «Оренбург».