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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игрок «Факела» Магаль признался, что гордится этим сезоном

30 Марта 2024 • 13:00 Комментировать
Факел
...
Оренбург
1 2.20 X 3.45 2 3.40
Через 23 ч. 21 мин.

Хавбек воронежского «Факела» Руслан Магаль объчяснил, какой результат удовлетворит его по окончанию сезона.

«Мы хотим подниматься как можно выше и способны на это. Горжусь этим сезоном. Хотелось бы, чтобы мы были выше восьмого места. Думаю, это было бы неплохим результатом для команды», — приводит слова футболиста издание «СЭ».

Напомним, что «Факел» продлил беспроигрышную серию в чемпионате до четырёх матчей — одна победа и три ничьих. Воронежцы набрали 25 очков и занимают 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.

К слову, 31 марта в 22-м туре «Факел» дома примет «Оренбург».


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Факел РПЛ Руслан Магаль ещё теги

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