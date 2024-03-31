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Ташуев - о потере Аппаева: «От одного футболиста команда не зависит»

31 Марта 2024 • 13:52 Комментировать
Факел
0:0
Оренбург
1 2.20 X 3.45 2 3.40
перерыв

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Оренбургом».

- Необычная пауза между турами. Что необычного, какие нюансы были в подготовке «Факела» к этому матчу?

- Для всех она была необычная. Одни команды неплохо выглядят, а другие - немного не в своей тарелке. У многих уезжали сборники, поэтому надо анализировать. Мы работали дома у себя. Сейчас посмотрим, как работали. Работа была непростая, ребята хорошо относились к этому. Для нас это новый опыт, поэтому немного так мы не до конца  понимаем, насколько правильно подвели команду, но сегодня ждем бескомпромиссную игру от обеих команд. Нас нельзя называть словом «аутсайдер». Команды, которые внизу, обладают хорошими составами и неплохой игрой. Но так складывается, все не могут быть вверху. Кто-то должен быть внизу. Любой матч непредсказуем, этим интересен чемпионат.

- Хызыр Аппаев сегодня недоступен, у него дисквалификация. Как играть в атаке без Аппаева, который кажется основополагающим игроком?

- Он доступен, он тренировался и будет еще тренироваться. А так у нас есть ребята, которые выйдут и заменят. От одного футболиста команда не зависит, хотя для нас это боевая единица.

- Как поменяется игра «Факела»? Потому что так, как Хызыр Аппаев, вряд ли кто-то в «Факела» может бежать за спину.

- После матча все расскажу.

- В этой части чемпионата вы использовали Романа Акбашева как второго нападающего. Сегодня в паре с Марковым выходит Максимов. Почему вы сделали именно такой выбор?

- Есть моменты тактики, есть моменты понимания, как достичь успеха и забить голы. У нас были не то, что сомнения. Пробовали и тот состав, и такой. Сочетания различные были, но решили так.

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Евро-Футбол.Ру,
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