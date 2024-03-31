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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Оренбург» не играл по нулям почти четыре года

31 Марта 2024 • 16:56 Комментировать
Факел
0:0
Оренбург

В российском чемпионате проходят матчи 22-го тура РПЛ, «Факел» и «Оренбург» встретились, однако, к сожалению, не смогли забить друг другу голов. Как оказалось, этот результат положил конец серии «Оренбурга» из 52 матчей, в течение которых команда не играла вничью с нулевым счетом. В последний раз это случилось аж в июле 2020 года. Тогда это случилось в игре против «Ростова».

В следующем, 23-м туре Премьер-лиги туре «Оренбургу» предстоит сыграть с казанским  «Рубином», это случится восьмого апреля. Сейчас клуб занимает четырнадцатое место в турнирной таблице российского чемпионата.


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Евро-Футбол.Ру,
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