В «Оренбурге» сообщили, что никто из легионеров не собирается покидать клуб

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что иностранные футболисты не собираются покидать южноуральский клуб после теракта в «Крокус Сити Холле».

«Никто из легионеров не обращался, не говорил, что хочет уехать. Как и Деограсия. Все остаются. Мы с ними никаких бесед на этот счёт не проводили, никого не успокаивали», — цитирует Андреева «РБ Спорт».

После 20 туров РПЛ «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков. Свой следующий матч команда Давида Деограсии проведёт 31 марта против «Факела». Начало этой игры запланировано на 14:00 по московскому времени.