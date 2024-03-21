Спортивный директор «Оренбурга» Андреев: «Если Адамов останется, то уберём розовую форму»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев отреагировал на слова защитника южноуральской команды Арсена Адамова, который ранее назвал розовый цвет формы несерьёзным для мужиков.

Напомним, Адамов принадлежит «Зениту», а за «Оренбург» он выступает на правах аренды.

«Нормальный цвет, мужской, ха-ха! Если останется в «Оренбурге» на полноценной основе, то уберём розовую форму. Эта форма была связана с розовым свитером Марцела Лички», — цитирует Андреева Sport24.

В текущем сезоне 24-летний Адамов провёл за «Оренбург» 18 матчей, в которых сумел отметиться двумя результативными передачами.