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Спортивный директор «Оренбурга» Андреев: «Если Адамов останется, то уберём розовую форму»

21 Марта 2024 • 11:11 Комментировать
Факел
...
Оренбург
31.03 14:00

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев отреагировал на слова защитника южноуральской команды Арсена Адамова, который ранее назвал розовый цвет формы несерьёзным для мужиков.

Напомним, Адамов принадлежит «Зениту», а за «Оренбург» он выступает на правах аренды.

«Нормальный цвет, мужской, ха-ха! Если останется в «Оренбурге» на полноценной основе, то уберём розовую форму. Эта форма была связана с розовым свитером Марцела Лички», — цитирует Андреева Sport24.

В текущем сезоне 24-летний Адамов провёл за «Оренбург» 18 матчей, в которых сумел отметиться двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Дмитрий Андреев Арсен Адамов ещё теги

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