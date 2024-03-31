В «Оренбурге» рассказали о будущем Деограсии

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о будущем главного тренера команды Давида Деограсии, чей контракт с клубом рассчитан до лета нынешнего года.

«Разговоров с Деограсией о продлении контракта не было. Будущее будет обсуждаться после окончания сезона», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

Напомним, Деограсия возглавил «Оренбург» летом прошлого года, сменив на этом посту Иржи Ярошика. На сегодняшний день южноуральская команда занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков.

Свой ближайший матч «Оренбург» проведёт сегодня, 31 марта, против «Факела». Начало — в 14:00 по московскому времени.