Деограсия: «У нас ничего не поменялось после победы «Балтики»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Факелом».

- Сразу шесть сборников у «Оренбурга» в эту паузу. Насколько это осложнило подготовку конкретно к этой встрече?

- Конечно, было бы лучше, когда весь состав находится в расположении команды, но мы тоже рады за них. Это говорит о том, что в нашей команде есть хорошие игроки, игроки сборных разных стран. Это было решено, поэтому всё хорошо было, мы работали.

- В двух стартовых матчах весенней части вы полностью повторяли стартовый состав. Сегодня только одно изменение. Вместо Башича играет Мансилья. С чем связан этот выбор на сегодняшнюю встречу?

- Вместо Ивана Башича у нас сегодня сыграет Габриэль Флорентин, он хорошо тренировался и хорошо вышел в матче против «Балтики», когда мы играли дома. Поэтому мы решили, что этот матч ему больше подойдет, поэтому решили сделать ставку на него.

- Вчера «Балтика» выиграла свой матч и сократила отставание до вас до двух очков. Как это влияет на команду? Может быть, это влияет на решения тренерского штаба?

- Скажем, что у нас ничего не менялось после этой победы. Это правда, что команды, которые находятся ниже нас в турнирной таблице, вчера все набрали свои очки. Но ничего страшного, главное, чтобы мы в предстоящих матчах выиграли, брали наши очки и делали свою работу.