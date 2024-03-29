Защитник «Факела» Сенхаджи считает, что РПЛ намного выше по уровню второй лиги Франции

Игрок обороны «Факела» Райан Сенхаджи сравнил уровень РПЛ со второй лигой Франции.

«Я выступал ранее во втором дивизионе Франции, когда еще был в академии. Затем я подписал свой первый контракт. Поэтому я знаком с тем чемпионатом. РПЛ намного выше по уровню второй лиги Франции.

Я играл во многих чемпионатах, если сравнивать, то я бы сказал, что в России играют более агрессивно. Здесь ты можешь столкнуться с большим давлением», – цитирует футболиста издание Metaratings.

Напомним, что 26-летний алжирец перешел в «Факел» в январе 2024 года из болгарского «Крумовграда». На его счету одна голевая передача в двух матчах.