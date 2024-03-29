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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Защитник «Факела» Сенхаджи считает, что РПЛ намного выше по уровню второй лиги Франции

29 Марта 2024 • 19:13 Комментировать
Факел
...
Оренбург
1 2.25 X 3.40 2 3.15
31.03 14:00

Игрок обороны «Факела» Райан Сенхаджи сравнил уровень РПЛ со второй лигой Франции.

«Я выступал ранее во втором дивизионе Франции, когда еще был в академии. Затем я подписал свой первый контракт. Поэтому я знаком с тем чемпионатом. РПЛ намного выше по уровню второй лиги Франции.

Я играл во многих чемпионатах, если сравнивать, то я бы сказал, что в России играют более агрессивно. Здесь ты можешь столкнуться с большим давлением», – цитирует футболиста издание Metaratings.

Напомним, что 26-летний алжирец перешел в «Факел» в январе 2024 года из болгарского «Крумовграда». На его счету одна голевая передача в двух матчах.

 


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