Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игроки «Факела» возложили цветы в память о жертвах теракта в «Крокусе»

24 Марта 2024 • 20:10 Комментировать
Факел
...
Оренбург
31.03 14:00

Футболисты, тренерский штаб, а также остальные сотрудники «Факела» почтили память погибших в результате трагедии в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Воронежцы возложили цветы у организованного в Воронеже мемориала в память о погибших, передаёт клуб в своих социальных сетях.

Напомним, теракт произошёл 22 марта в «Крокус Сити Холл», в результате которого погибли 137 человек, а также пострадали более 180 человек.

«Факел» в текущем сезоне РПЛ находится на 11 месте в турнирной таблице. В 20 матчах воронежцы набрали 25 очков.

31 марта «Факел» на своём поле примет «Оренбург», стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 по московскому времени.

 
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Факел

Новости по матчу

21 Марта
11:11
Спортивный директор «Оренбурга» Андреев: «Если Адамов останется, то уберём розовую форму»
20 Марта
19:50
В «Оренбурге» рассказали, как проходит восстановление Оганесяна
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ФАКЕЛ ОРЕНБУРГ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Мбаппе назвал Месси сукиным сыном Форвард «Спартака» Промес нашёл способ, как избежать экстрадиции «Реал» выбрал топ-вратаря на замену Куртуа «Реал» и «Манчестер Сити» могут обменяться звёздными игроками Звезда «Реала» может присоединиться к Месси в Майами Грузия не сыграет на Евро-2024: Суперкомпьютер Opta определил, кто выйдет в финальную стадию «Реал» разрушил планы Мбаппе - раскрыты детали Хомуха назвал тренера, который достоин заменить Карпина в сборной России Виктор Гусев дал комментарий после событий в «Крокусе», он пришёл с женой на концерт Справились и без Криштиану Роналду: Португалия с лёгкостью разобрала Швецию, выиграв 11-й матч кряду
Умер Василий Уткин Гол и два асссиста Левандовски позволили «Барселоне» разгромить «Атлетико» в Мадриде Раннее удаление Гайича и голы Миранчуков: сборная России разгромила Сербию в Москве Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока в истории клуба «Барселона» оценила своего игрока в один миллиард евро Селюк — о смерти Уткина: «У меня вчера просто слёзы на глазах были» «Реал» круче «Барселоны», на матчи «сливочных» в этом сезоне пришли более 1 млн болельщиков Мбаппе назвал Месси сукиным сыном Пике ответил, был ли Месси одержим соперничеством с Роналду 24-й тур РПЛ может быть перенесён
Спортивные новости
Кожевников: «Когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки, то это будет первая новость не только для хоккея, но и для всего мира спорта» Канарейкин — о вылете «Динамо» из плей-офф КХЛ: «Есть вопросы по игрокам обороны и по вратарской позиции» Кожевников рассказал, за счёт чего «Трактор» прошёл «Динамо» в плей-офф КХЛ СКА переиграл «Автомобилист» и сократил отставание в серии «Локомотив» обыграл «Авангард» в четвёртом матче серии плей-офф Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 24 Марта
21:16 · Россия. Премьер-лига
Рыков рассказал, какое завершение сезона станет идеальным для «Динамо»
20:57 · Россия. Премьер-лига
Ерохин — о матче с «Црвеной Звездой»: «Игра проходила в атмосфере дружбы»
20:51 · Россия. Премьер-лига
Ерохин — о матче с «Црвеной Звездой»: «Были моменты, но их не реализовали»
20:44 · Россия. Премьер-лига
Ерохин: «Как мне потом сказали, гол был»
20:30 · Россия. Премьер-лига
Агент Барриоса рассказал, почему футболист не сыграл с «Црвеной Звездой»
20:10 · Россия. Премьер-лига
Игроки «Факела» возложили цветы в память о жертвах теракта в «Крокусе»
19:44 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, сыграет ли Бериша с «Рубином»
19:29 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Хорошо, что матч Россия – Парагвай отменили»
19:22 · Россия. Премьер-лига
Лепёхин ответил, кто из игроков РПЛ мог бы уехать в Европу
18:49 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв оценил последние выступления Чалова
18:19 · Россия. Премьер-лига
В «Твенте» прокомментировали отсутствие голов Угальде в «Спартаке»
18:09 · Россия. Премьер-лига
Цорн: Итальянские клубы спрашивали меня о Митае
17:32 · Россия. Премьер-лига
Карпин озвучил наиболее проблемную позицию в сборной России
17:24 · Россия. Премьер-лига
Рианчо выделил главных звёзд сборной России
17:19 · Россия. Премьер-лига
Радченко — об ударе Ерохина: «Мне показалось, что гол в том эпизоде был»
Все новости
Рекомендуем