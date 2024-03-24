Игроки «Факела» возложили цветы в память о жертвах теракта в «Крокусе»

Футболисты, тренерский штаб, а также остальные сотрудники «Факела» почтили память погибших в результате трагедии в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Воронежцы возложили цветы у организованного в Воронеже мемориала в память о погибших, передаёт клуб в своих социальных сетях.

Напомним, теракт произошёл 22 марта в «Крокус Сити Холл», в результате которого погибли 137 человек, а также пострадали более 180 человек.

«Факел» в текущем сезоне РПЛ находится на 11 месте в турнирной таблице. В 20 матчах воронежцы набрали 25 очков.

31 марта «Факел» на своём поле примет «Оренбург», стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 по московскому времени.