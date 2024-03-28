«Факел» поможет пострадавшим от теракта

«Факел» объявил о начале продажи электронных билетов на ближайший домашний матч Премьер-лиги против «Оренбурга». Деньги, которые воронежцы заработают на билетах, пойдут на помощь семьям погибших и пострадавшим в результате теракта в Красногорске. Об этом информирует пресс-служба «Факела».

Матч чемпионата России между «Факелом» и «Оренбургом» состоится в воскресенье, 31 марта. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Отметим, что «Факел» на текущий момент располагается на 11-й позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.