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«Факел» поможет пострадавшим от теракта

28 Марта 2024 • 17:19 Комментировать
Факел
...
Оренбург
31.03 14:00

«Факел» объявил о начале продажи электронных билетов на ближайший домашний матч Премьер-лиги против «Оренбурга». Деньги, которые воронежцы заработают на билетах, пойдут на помощь семьям погибших и пострадавшим в результате теракта в Красногорске. Об этом информирует пресс-служба «Факела».

Матч чемпионата России между «Факелом» и «Оренбургом» состоится в воскресенье, 31 марта. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Отметим, что «Факел» на текущий момент располагается на 11-й позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел

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