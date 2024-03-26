Игрок «Оренбурга» Полуяхтов рассказал, в чём Деограсия похож на Черчесова

Защитник «Оренбурга» Владимир Полуяхтов сравнил между собой главного тренера южноуральской команды Давида Деограсию и экс-наставника сборной России Станислава Черчесова.

Футболист назвал испанца требовательным специалистом, отметив, что в этом плане он похож на Черчесова.

«Деограсия требователен. А в плане дисциплины напоминает Черчесова, с которым я работал в «Жемчужине», — цитирует Полуяхтова Sport24.

Напомним, Деограсия возглавляет «Оренбург» с августа прошлого года. После 20 туров текущего розыгрыша чемпионата России его команда занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 19 набранных очков.