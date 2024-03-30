Игрок «Факела» назвал самую большую сумму чаевых при работе барменом

Футболист «Факела» Вячеслав Якимов вспомнил о своём опыте работы барменом в момент приостановки игровой карьеры. По словам полузащитника, он редко получал чаевые, но такие случаи бывали.

«Самые большие чаевые, которые получал лично – это 500 рублей. Тогда мы хорошо поболтали с гостем, после чего он решил так отблагодарить, ха-ха. Но для меня чаевые – это единичные случаи», - цитирует Якимова «Спорт-Экспресс».

Ближайший матч Российской премьер-лиги «Факел» проведёт в воскресенье, 31 марта, - против «Оренбурга» на своём поле. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на страницах портала LiveResult.