В «Оренбурге» рассказали, как проходит восстановление Оганесяна

Футболист «Оренбурга» Степан Оганесян не поможет своей команде в ближайших матчах. Игрок продолжает восстанавливаться после травмы. Об этом сообщил спортивный директор клуба Дмитрий Андреев.

- Оганесян снял гипс и начал работать индивидуально. По срокам восстановления не будем загадывать, - цитирует Андреева «Матч ТВ».

Андреев также добавил, что сейчас не может быть и речи об участии футболиста в ближайших матчах.

Футболист был травмирован во время зимних сборов в Турции. Всего на его счету в нынешнем сезоне 16 матчей, два гола и одна результативная передача.

«Оренбург» после 20 туров занимает 14 место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 19 очков. 31 марта клуб на выезде сыграет против «Факела».