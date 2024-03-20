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В «Оренбурге» рассказали, как проходит восстановление Оганесяна

20 Марта 2024 • 19:50 Комментировать
Факел
...
Оренбург
31.03 14:00

Футболист «Оренбурга» Степан Оганесян не поможет своей команде в ближайших матчах. Игрок продолжает восстанавливаться после травмы. Об этом сообщил спортивный директор клуба Дмитрий Андреев.

- Оганесян снял гипс и начал работать индивидуально. По срокам восстановления не будем загадывать, - цитирует Андреева «Матч ТВ».

Андреев также добавил, что сейчас не может быть и речи об участии футболиста в ближайших матчах.

Футболист был травмирован во время зимних сборов в Турции. Всего на его счету в нынешнем сезоне 16 матчей, два гола и одна результативная передача.

«Оренбург» после 20 туров занимает 14 место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 19 очков. 31 марта клуб на выезде сыграет против «Факела».


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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Степан Оганесян Дмитрий Андреев ещё теги

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