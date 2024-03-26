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Агент игрока «Оренбурга» Обухова: «С предложением по новому контракту на нас не выходили»

26 Марта 2024 • 11:59 Комментировать
Факел
...
Оренбург
31.03 14:00

Сергей Пушкин, агент нападающего «Оренбурга» Владимира Обухова, высказался о будущем своего клиента.

Напомним, контракт 32-летнего футболиста с клубом рассчитан до конца июня нынешнего года. По словам агента, пока «Оренбург» не предлагал Обухову продлить соглашение.

«Сейчас никто не выходил на нас с предложением по новому контракту. Наверное, ближе к лету обсудим этот вопрос. Конечно, Владимир хочет остаться в «Оренбурге», — цитирует Пушкина «РБ Спорт».

В текущем сезоне Обухов провёл за «Оренбург» 19 матчей, в которых забил четыре гола. Цвета своей нынешней команды 32-летний нападающий защищает с января 2023 года, ранее он выступал за такие команды, как «Спартак» и «Ростов».

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Евро-Футбол.Ру,
Владимир Обухов Оренбург Сергей Пушкин ещё теги

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