«Очень сложный матч для прогноза»: Генич — об игре «Факел» — «Оренбург»

Известный комментатор Константин Генич поделился мнением о предстоящем матче «Факел» – «Оренбург» в 22-м туре чемпионата России.

«Очень сложный матч для прогноза в Воронеже. «Факел» будет принимать «Оренбург». Я думаю, что «Оренбург» не проиграет. Это исходя из статистики, последних игр и чистой чуйки», — цитирует журналиста издание «РБ Спорт».

Стоит напомнить, что встреча между коллективами состоится сегодня, 31 марта, в Воронеже. Главный рефери данной встречи даст стартовый свисток в 14:00 по московскому времени.