«Факел» проиграл только один из 12 последних матчей РПЛ

Воскресный матч двадцать второго тура Российской премьер-лиги между «Факелом» и «Оренбургом» завершился без забитых мячей – 0:0. Если взять 12 последних матчей «Факела» в чемпионате, то в них команда проиграла лишь раз (пять побед, шесть ничьих). Как сообщает Opta, так мало поражений в рамках отрезка длиной в 12 матчей чемпионата России у воронежцев ещё никогда не было.

Также стоит отметить и тот факт, что «Факел» не проигрывал в 6 последних матчах Премьер-лиги на своём поле (две победы, четыре ничьи).

Следующий матч чемпионата России «Факел» проведёт в воскресенье, 7 апреля, - против ЦСКА на выезде.