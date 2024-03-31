Ташуев: «Оренбург» - одна из лучших команд по подбору игроков»

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Оренбургом».

- Перед матчем вы говорили, что не до конца понятно, как подготовили команду. То, что сегодня увидели в исполнении «Факела», вас удовлетворило на сколько процентов?

- Первый тайм - явно было, что мы адаптировались к полю, потому что все-таки больше месяца работали на искусственном поле, на траву еще не выходили. Очень сложно, потому что поле суховато. Переход, адаптация есть. Поле также не совсем ровное, много было суеты на поле. Поэтому борьба. Немного тактически неправильно сыграли в плане позиции центральных хавбеков, потом внесли коррективы и уже не дали пространства сопернику. Во втором тайме перехватили инициативу, стало проще. И второй тайм - ребята более адаптировались к полю, это явно было видно, разбежались, продышались и преимуществом владели, я считаю, во втором тайме. Могли забить. Хорошие были угрозы, после удара Акбашева. В целом, боевая ничья. Главная задача, что мы не подпустили конкурента близко, оставили на таком же расстоянии. А так нормальный футбол с очень хорошей командой, очень хорошим подбором футболистов. Я считаю, это одна из лучших команд по подбору игроков. Наполняемость состава, разность стилевых, интересных со своей изюминкой. Необычная команда, которая идет внизу с таким уровнем футболистов. Мы противостоим. Второй тайм, я думаю, надо занести в позитив.

- Во втором тайме «Факел» больше атаковал правым флангом. Это было ваше указание, или футболисты действовали по ситуации?

- Было указание в перерыве резко увеличить давление на флангах, чтобы более активно в атаку шли крайние защитники. Мастерной стал больше в атаку идти. Немного тушевались в первом тайме, в полупозиции. По структуре должны лететь в атаку, включаться. Во втором тайме это выполнили, и сразу появилась острота. Более разнообразна стала игра.

- Мы обсуждали с вами отсутствие Хызыра Аппаева, удалось ли сегодня его заменить тем футболистам, которые сегодня вышли на поле?

- Тяжело заменить разного уровня игроков по стилю. Если Марков и Максимов похожи, играют больше спиной к воротам, придерживают мяч и так далее, да, не хватало второго быстрого атакующего игрока. Стала бы лучше и интереснее игра, он бы начал из глубины включаться, подвижный, мобильный. Стало бы более разнообразнее в атаке. В любом случае он оказывал давление, боролся за мячи, отработал как положено отведенное время. Нормальный футбол.