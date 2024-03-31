Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Деограсия: «Я очень рад тем, как наша команда проделала эту работу»

31 Марта 2024 • 17:04 Комментировать
Факел
0:0
Оренбург

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Факелом».

- С одной стороны ничья, с другой - вашей команде нужны победы. Какое послевкусие у вас осталось после этого матча?

- Что касается нашей игры, первый тайм мы провели очень хорошо и здорово. Я очень рад тем, как наша команда проделала эту работу. Что касается второго тайма, наш соперник «Факел» игру сравнял, но ничего страшного. Сейчас мы набрали на выезде очень важное для нас очко. Продолжаем работать и ждем следующих игр, домашних.

- По персоналиям. Кажется, что Лукас Вера стал располагаться выше по схеме, но там он реже получает мячи. В чем задумка?

- Нет, просто мы ему дали в этом плане больше свободы, он может смещаться на фланг, на один и другой, приближаться к нападающему. В этом плане у него было больше свободы.

- Воробьёв и Мансилья по ходу матча постоянно менялись местами. Вы недовольны тем, как Воробьёв действует на позиции нападающего? Поэтому пробуете там Мансилью? Или Мансилья недостаточно хорошо действует на фланге?

- Нет, у них тоже в этом  плане свобода, мы разрешили им по ходу матча меняться из-за плотной опеки одного игрока. Кто-то из них приходил в недодачу. Нет, в этом плане все так и было задумано.

- То есть футболисты сами принимают решение на поле, когда и на какой позиции играть? Мансилья может сказать Воробьёву, что давай меняться местами?

- Нет, в зависимости от ситуации на поле, где мяч находится, на какой площадке поля больше времени, обо всем этом мы разговаривали.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Давид Деограсия

Новости по матчу

Сегодня, 31 Марта
16:58
Ташуев: «Оренбург» - одна из лучших команд по подбору игроков»
16:56
​«Оренбург» не играл по нулям почти четыре года
16:17
«Факел» проиграл только один из 12 последних матчей РПЛ
16:12
Томпсон: «Надеюсь, что в следующем туре получится наиграть на победу»
15:57
Паритет, борьба, ноль голов: «Факел» и «Оренбург» разошлись миром в Воронеже
13:58
Деограсия: «У нас ничего не поменялось после победы «Балтики»
13:52
Ташуев - о потере Аппаева: «От одного футболиста команда не зависит»
13:39
«Факел» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
11:45
В «Оренбурге» рассказали о будущем Деограсии
11:11
«Очень сложный матч для прогноза»: Генич — об игре «Факел» — «Оренбург»
02:02
Факел - Оренбург: где смотреть прямую трансляцию онлайн
30 Марта
14:45
Игрок «Факела» назвал самую большую сумму чаевых при работе барменом
13:00
Игрок «Факела» Магаль признался, что гордится этим сезоном
29 Марта
21:42
Актуальная ставка и прогноз на матч Факел — Оренбург чемпионата России — 31 марта 2024
19:13
Защитник «Факела» Сенхаджи считает, что РПЛ намного выше по уровню второй лиги Франции
16:51
Ставка и прогноз на точный счёт матча Факел — Оренбург РПЛ — 31 марта 2024
10:23
Защитник «Оренбурга» Гойкович назвал задачу команды на сезон
28 Марта
23:27
Ставка и прогноз на матч Факел – Оренбург чемпионата России – 31 марта 2024
18:32
РПЛ объявила о помощи пострадавшим от теракта – лига перечислит по миллиону за каждый гол в туре
17:19
«Факел» поможет пострадавшим от теракта
16:15
РФС назначил судей на ближайший тур РПЛ
10:59
Тренер «Оренбурга» Деограсия: «Нам нужно набирать очки и выходить из сложной ситуации»
27 Марта
17:26
Андреев: «Оганесяну сняли гипс, он начал двигаться»
09:55
В «Оренбурге» сообщили, что никто из легионеров не собирается покидать клуб
26 Марта
14:10
Полуяхтов: «Не надо делать изгоя из Томпсона»
11:59
Агент игрока «Оренбурга» Обухова: «С предложением по новому контракту на нас не выходили»
11:43
Игрок «Оренбурга» Полуяхтов рассказал, в чём Деограсия похож на Черчесова
11:28
Три матча ближайшего тура РПЛ покажет «Матч ТВ»
25 Марта
18:07
Квеквескири выделил лучших полузащитников РПЛ
24 Марта
20:10
Игроки «Факела» возложили цветы в память о жертвах теракта в «Крокусе»
21 Марта
11:11
Спортивный директор «Оренбурга» Андреев: «Если Адамов останется, то уберём розовую форму»
20 Марта
19:50
В «Оренбурге» рассказали, как проходит восстановление Оганесяна
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Зидан может возглавить топ-клуб - известно название Хаби Алонсо покинет «Байер» только ради одного клуба Месси или Роналду: Кто в итоге стал лучшим бомбардиром «эль класико» Роналду снова в списке лучших: Итоги квалификации группового этапа Евро-2024 Названо имя самого дорогого вратаря мира - его хочет купить «Манчестер Юнайтед» «Барселона» решила продать форварда за 100 млн евро Холанн может уйти только в два клуба Умер бывший игрок «Ливерпуля» и сборной Англии Назван лучший в истории игрок, не выигрывавший Лигу чемпионов, Ибрагимович – в тройке Месси назвал претендентов на «Золотой мяч»
Карпин врезал по чемпионским амбициям «Динамо»: «Ростов» забил четыре и разгромил «бело-голубых» в Москве «Бавария» начала переговоры с топ-тренером из АПЛ - известно имя «Динамо» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Барселона» скромно, но по делу одолела «Лас-Пальмас», проведя больше часа в большинстве Винисиус ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала» Месси или Роналду: Кто в итоге стал лучшим бомбардиром «эль класико» «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал»: оцениваем, у кого больше шансов на победу в АПЛ «Барселона» готовит трансфер Холанна - названы сроки перехода «Крылья Советов» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Месси назвал претендентов на «Золотой мяч»
Спортивные новости
Селиваненко отреагировал на поражение Рыбакиной от Коллинз в финале турнира в Майами «Металлург» стал последним полуфиналистом Кубка Гагарина, обыграв в серии «Спартак» «Локомотив» переиграл «Авангард» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина Канарейкин назвал игрока-открытие этого сезона в КХЛ Медведев разгромно проиграл Синнеру в полуфинале турнира в Майами Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Факел Факел
Оренбург Оренбург
0
0
2.04 3.50 3.40
Видео
82 мин
Рубин Рубин
Ахмат Ахмат
2
1
2.17 3.25 3.30
Видео
31.03.24 в 19:30
Локомотив Москва Локомотив Москва
Краснодар Краснодар
2.65 3.45 2.49
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 31 Марта
18:04 · Россия. Премьер-лига
Белоголовцев: «У Абаскаля паника»
18:00 · Россия. Премьер-лига
Сапета: «С такой защитой «Динамо» очень тяжело выходить на чемпионский график» эксклюзив
17:30 · Россия. Премьер-лига
Рианчо ответил на вопрос об игре «Спартака» без Промеса эксклюзив
17:14 · Россия. Премьер-лига
Даку удвоил перевес «Рубина» в матче с «Ахматом»
17:04 · Россия. Премьер-лига
Деограсия: «Я очень рад тем, как наша команда проделала эту работу»
17:00 · Россия. Премьер-лига
Радченко: «Чемпионская интрига в РПЛ жива» эксклюзив
16:59 · Россия. Премьер-лига
Бушманов — о будущем Абаскаля: «Отставка тренера всегда предполагает, что должен быть какой-то преемник»
16:58 · Россия. Премьер-лига
Ташуев: «Оренбург» - одна из лучших команд по подбору игроков»
16:56 · Россия. Премьер-лига
​«Оренбург» не играл по нулям почти четыре года
16:50 · Россия. Премьер-лига
Салихова знает, где надо искать проблемы «Спартака»
16:49 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» быстро повёл, растерзав оборону «Ахмата»
16:45 · Россия. Премьер-лига
Каррера указал на проблему «Спартака» 1
16:35 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Карпин способен тренировать любой российский топ-клуб»
16:29 · Россия. Премьер-лига
Ромащенко: «Такая готовность боевая ощущается»
16:25 · Россия. Премьер-лига
Аршавин отреагировал на слова Абаскаля о божьей помощи
Все новости
Рекомендуем