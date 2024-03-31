Деограсия: «Я очень рад тем, как наша команда проделала эту работу»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Факелом».

- С одной стороны ничья, с другой - вашей команде нужны победы. Какое послевкусие у вас осталось после этого матча?

- Что касается нашей игры, первый тайм мы провели очень хорошо и здорово. Я очень рад тем, как наша команда проделала эту работу. Что касается второго тайма, наш соперник «Факел» игру сравнял, но ничего страшного. Сейчас мы набрали на выезде очень важное для нас очко. Продолжаем работать и ждем следующих игр, домашних.

- По персоналиям. Кажется, что Лукас Вера стал располагаться выше по схеме, но там он реже получает мячи. В чем задумка?

- Нет, просто мы ему дали в этом плане больше свободы, он может смещаться на фланг, на один и другой, приближаться к нападающему. В этом плане у него было больше свободы.

- Воробьёв и Мансилья по ходу матча постоянно менялись местами. Вы недовольны тем, как Воробьёв действует на позиции нападающего? Поэтому пробуете там Мансилью? Или Мансилья недостаточно хорошо действует на фланге?

- Нет, у них тоже в этом плане свобода, мы разрешили им по ходу матча меняться из-за плотной опеки одного игрока. Кто-то из них приходил в недодачу. Нет, в этом плане все так и было задумано.

- То есть футболисты сами принимают решение на поле, когда и на какой позиции играть? Мансилья может сказать Воробьёву, что давай меняться местами?

- Нет, в зависимости от ситуации на поле, где мяч находится, на какой площадке поля больше времени, обо всем этом мы разговаривали.