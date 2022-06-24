«Оренбург» договорился с Гойковичем о новом контракте

Боснийский защитник Ренато Гойкович останется в «Оренбурге» и будет выступать в высшей лиге российского футбола. Его соглашение с клубом истекало уже в конце месяца, была вероятность, что 26-летний футболист из боснийской Тузлы решит покинуть клуб, но в итоге он решил остаться. Об этом общественность оповестила клубная пресс-служба.

- Ренато Гойкович продолжил сотрудничество с ФК «Оренбург». Добро пожаловать, Ренато! - гласит сообщение пресс-службы команды.

В прошлом сезоне оборонец из Боснии и Герцеговины принял участие в 31 матче в составе клуба, в которых забил три мяча и сделал одну голевую передачу.