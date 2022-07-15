Защитник Роман Евгеньев перебрался в «Крылья Советов». На официальном сайте самарского клуба сообщается о подписании с 23-летним футболистом контракта на два сезона.

Ранее Роман Евгеньев выступал за московское «Динамо», воспитанником которого он является. За основу «бело-голубых» защитник провёл 86 матчей, в которых забил два гола и отдал два голевых паса. Летом срок контракта Евгеньева с «Динамо» истёк.

Отметим, что сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» в первых числах июля сообщало о вероятном трансфере Романа Евгеньева в «Крылья Советов».

«Крылья Советов» в новом сезоне будут выступать в РПЛ. В стартовом туре чемпионата самарцы 16 июля сыграют против «Оренбурга».