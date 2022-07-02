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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент новичка «Оренбурга» Марина считает РПЛ сильной лигой, которую уважают в Европе

02 Июля 2022 • 13:30 Комментировать
Оренбург
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Крылья Советов
2.50 3.35 2.80
16.07 17:30

Футбольный агент Хосе Луис Родригес Чавес, представляющий интересы новичка «Оренбурга» Джимми Марина поделился мнением об уровне РПЛ.

По мнению Чавеса, чемпионат России — сильная лига, которую уважают в Европе.

«Мы верим, что Джимми может продолжать расти как игрок и помогать команде достигать спортивных целей, которые есть у клуба. Он очень доволен отношением всего технического и административного персонала «Оренбурга», — приводит слова Чавеса Sport24.

В минувшем сезоне 24-летний Марин защищал цвета костариканского клуба «Депортиво Саприсса». Также в его карьере был израильский «Хапоэль».

Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Коста-Рики в 325 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Джимми Марин Вильчес
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