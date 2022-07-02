Агент новичка «Оренбурга» Марина считает РПЛ сильной лигой, которую уважают в Европе

Футбольный агент Хосе Луис Родригес Чавес, представляющий интересы новичка «Оренбурга» Джимми Марина поделился мнением об уровне РПЛ.

По мнению Чавеса, чемпионат России — сильная лига, которую уважают в Европе.

«Мы верим, что Джимми может продолжать расти как игрок и помогать команде достигать спортивных целей, которые есть у клуба. Он очень доволен отношением всего технического и административного персонала «Оренбурга», — приводит слова Чавеса Sport24.

В минувшем сезоне 24-летний Марин защищал цвета костариканского клуба «Депортиво Саприсса». Также в его карьере был израильский «Хапоэль».

Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Коста-Рики в 325 тысяч евро.