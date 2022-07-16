Глушенков: «Пошёл бы и в ЦСКА, если бы позвали»

Экс-игрок московского «Спартака» Максим Глушенков присоединился к самарским «Крыльям Советов» на постоянной основе, и теперь все-таки сможет реализовать свои амбиции в высшей лиге российского футбола. В прошлом году он выступал в самарском клубе на правах аренды.

Журналисты спросили его, откликнулся бы он на предложение из другого московского клуба, прямого конкурента «Спартака». Футболист, которому в конце июля исполнятся 23 года, ответил утвердительно.

- Если бы в меня там верил тренер, то я бы перешел. Почему нет? Это мое дело. Я занимаюсь им не ради фанатов, а ради себя. Это моя работа, - цитирует игрока «Спорт-экспресс».