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Глушенков: «Пошёл бы и в ЦСКА, если бы позвали»

16 Июля 2022 • 02:35 Комментировать
Оренбург
...
Крылья Советов
2.75 3.35 2.60
Через 13 ч. 38 мин.

Экс-игрок московского «Спартака» Максим Глушенков присоединился к самарским «Крыльям Советов» на постоянной основе, и теперь все-таки сможет реализовать свои амбиции в высшей лиге российского футбола. В прошлом году он выступал в самарском клубе на правах аренды.

Журналисты спросили его, откликнулся бы он на предложение из другого московского клуба, прямого конкурента «Спартака». Футболист, которому в конце июля исполнятся 23 года, ответил утвердительно.

- Если бы в меня там верил тренер, то я бы перешел. Почему нет? Это мое дело. Я занимаюсь им не ради фанатов, а ради себя. Это моя работа, - цитирует игрока «Спорт-экспресс».

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Максим Глушенков
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16.07  15:00 ЦСКА Москва ... Урал 1.57 4.30 5.90
16.07  17:30 Оренбург ... Крылья Советов 2.75 3.35 2.65
16.07  20:00 Ахмат ... Спартак Москва 2.95 3.30 2.50
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