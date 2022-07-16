Президент «Оренбурга» прокомментировал поражение от «Крыльев Советов»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин поделился мнением об игре своей команды против «Крыльев Советов».

«Игра получилась хорошей, мне очень понравилась. Счет по игре. Мы увидели свои проблемы в игре против мастеровитой, сыгранной и быстрой команды», — цитирует Еремякина «Чемпионат».

Президент оренбургского клуба заявил, что команда не смогла продемонстрировать такую сыгранность, которая была у «Крыльев Советов».

«Оренбург» уступил на своем поле «Крыльям Советов» со счетом 2:4. Лучшим игроком матча был признан нападающий самарцев Максим Глушенков, который оформил дубль и сделал голевую передачу.