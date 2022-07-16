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Глушенков: «В перерыве зашли в раздевалку, немного поговорили, донастроились, вышли и дожали соперника»

16 Июля 2022 • 19:47 Комментировать
Оренбург
2:4
Крылья Советов
окончен

Лучший футболист матча «Оренбург» - «Крылья Советов» (2:4) Максим Глушенков поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Шикарный дубль, шикарное начало сезона. Что можно сказать об игре «Крыльев Советов» в сегодняшнем матче и о забитых мячах?

- Что могу сказать по игре? Первый тайм начали немного скомкано, немного что-то не получалось, плюс еще поле искусственное. Потому что мы на натуральном тренируемся и были не подготовлены к этому. Пропустили гол и не забили достаточно своих подходов, немного нам не фартило. Потом в перерыве зашли в раздевалку, немного поговорили, донастроились, вышли и дожали соперника.

- Забив первый гол, если не ошибаюсь, ты подошел к трибунам, где были самарские болельщики, и не очень активно радовался.

- Нет, это просто мое такое празднование, я так всегда делаю.

- Его как-то можно объяснить?

- Просто мне нравится так делать.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Максим Глушенков
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окончен ЦСКА Москва 2:0 Урал 1.57 4.30 5.90
окончен Оренбург 2:4 Крылья Советов 2.75 3.35 2.65
16.07  20:00 Ахмат ... Спартак Москва 2.95 3.30 2.50
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