Агент: «Барач точно останется в «Крыльях Советов»

Стипе Лапич, агент защитника «Крыльев Советов» Матео Барача заявил, что хорват не намерен покидать Россию, несмотря на новое решение ФИФА.

Напомним, ранее стало известно, что ФИФА разрешила всем иностранным футболистам и тренерам приостановить контракты с российскими клубами в одностороннем порядке до лета 2023 года.

«Матео точно останется в «Крыльях Советов». Он подписал новый контракт на два года, его всё устраивает в клубе и Самаре в целом», — приводит слова Лапича «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 27-летний Барач провёл за самарцев шесть матчей, отметившись одним забитым голом. Также он выступал за «Сочи», в 14 встречах за который результативными действиями отметиться не сумел.