Осинькин: «Здесь соседи, здесь дерби»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился ожиданиями от матча с «Оренбургом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Каково начинать сезон с дебютантом Российской премьер-лиги? Мы слышали для Оренбург для Самары - это принципиальный соперник.

- Конечно, слышал, да. Но начинать сезон игрой с командой из ФНЛ - в прошлом сезоне мы были так же, но только с другой стороны, поэтому немножко история с одной стороны знакомая. С другой стороны, здесь соседи, здесь дерби, здесь какая-то достаточно длительная история своих отношений, игр и так далее. Она иногда бывает не очень предсказуемой, как любое дерби. Хотелось бы, чтобы мы сегодня игрой порадовали болельщиков, которых, как понимаю, будет достаточно много на трибунах.