Личка: «Очень рад, что болельщики сегодня увидели, что мы хотим показать»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка поделился впечатлениями от матча с «Крыльями Советов» (2:4) в эфире канала «Матч Премьер».

- Игра действительно получилась открытой, счет 2:4, такого болельщики вряд ли ожидали. Ваш комментарий по игре? Что думаете?

- Очень рад, что болельщики сегодня увидели, что мы хотим показать. Эмоции, голы, мне бы больше понравился результат 3:3, но нужно сказать, что соперник лучше играл с мячом. У нас были порой очень легкие потери, когда был перехват мяча, и можно было идти в быструю контратаку. Теряли порой легкие мячи, но мы встретили очень хорошую тактическую команду в Премьер-лиге. Поэтому 2:4. Поздравляю соперника, а мы будем работать и пробовать играть каждые выходные в такую игру как сегодня.