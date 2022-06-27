Глушенков прокомментировал свой переход в «Крылья Советов»

Нападающий «Крыльев Советов» Максим Глушенков прокомментировал свой переход в самарский клуб из «Спартака».

Напомним, минувший сезон Глушенков провёл в составе «Крыльев» на правах аренды. 25 июня самарский клуб подписал полноценный контракт с 22-летним нападающим, рассчитанный на три года.

Футболист признался, что хотел остаться в Самаре, чего и никогда не скрывал.

«Огромная заслуга в моём переходе, конечно, Сергея Александровича Корниленко и Игоря Витальевича Осинькина, с которым мы работаем давно, я знаю его требования, он знает мои возможности. Я рад возможности поработать под его руководством», — приводит слова Глушенкова пресс-служба «Крыльев Советов».

В минувшем сезоне Глушенков провёл в составе самарской команды 29 матчей, забив в них семь голов и отдав две результативные передачи.