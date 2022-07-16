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Ежов после победы со счётом 4:2: «С такой реализацией далеко не уедешь»

16 Июля 2022 • 20:26 Комментировать
Оренбург
2:4
Крылья Советов
окончен

Автор первого гола «Крыльев Советов» в матче с «Оренбургом» (4:2) Роман Ежов поделился впечатлениями от игры в смешанной зоне.

- Два тайма получились очень разными. По первому тайму можно сказать, почему «Оренбург» ушел на перерыв, ведя в счете?

- Всегда приятно пообедать, я считаю. По моему мнению, в обоих таймах мы владели преимуществом. В первом тайме немного баланса  у нас не хватало, пропускали атаки «Оренбурга». Во втором тайме перестроились немного. Но моментов что в первом тайме, что во втором колоссальное количество было. Мы забили вроде много, четыре, но на самом деле мы должны забивать гораздо больше. С такой реализацией далеко не уедешь, поэтому надо в этом прибавлять.

- Что случилось в перерыве? Вы вышли и буквально придавили «Оренбург».

- На самом деле хочу сказать, что у нас игра получается. «Оренбург» слишком самоуверенно, наверное, играл для новичка. Мы чувствовали, что проходят наши комбинации, ничего не меняли, так же вышли уверенно играть. Просто верили, что наконец-то забьем, что реализация не подведет. Так и получилось, поэтому очень закономерная победа.  

Мне показалось, когда я гол забил, что вне игры было, поэтому я особенно не радовался, боялся раньше времени. Получилась хорошая комбинация, на самом деле все голы на загляденье. Где-то комбинация, где-то отличные удары. Почаще бы все видели такие голы, мы и болельщики.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Роман Ежов
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