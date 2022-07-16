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Вратарь «Оренбурга» Гошев: «Выходили на поле с настроем только на победу и что никого не будем бояться»

16 Июля 2022 • 21:27 Комментировать
Оренбург
2:4
Крылья Советов
окончен

Вратарь «Оренбурга» Евгений Гошев в смешанной зоне поделился впечатлениями от матча с «Крыльями Советов» (2:4).

- Очень интересно играть с таким соперником. Я считаю, что «Крылья» - одни из самых, наверное, интересных команд чемпионата, и в этом году они будут, и в прошлом были. Но мы все старались  не обороняться, а играть в атакующий футбол, но различия с ФНЛ есть, конечно. Будем делать выводы и в следующий играх будем показывать максимум.

Я думаю, мы изначально выходили на поле с настроем только на победу и что никого не будем бояться, будем играть в свой футбол. Сделали максимум, а там уже как бог дал. Мы шли на перерыв лидерами, но во втором тайме ничего не изменилось в настрое. Но опять же, не знаю, нужно будет смотреть, проводить теорию, смотреть, что не получалось. Дальше я уверен, что все будет отлично у нас.

Второй тайм все равно было очень интересно играть. С другой стороны, тут сразу же наказывают за ошибки, невынужденных ошибок нужно стараться делать меньше.  

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Евгений Гошев
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