В «Оренбурге» отреагировали на слухи об интересе к Жиркову

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал информацию об интересе к экс-защитнику «Химок» Юрию Жиркову.

«Мы никогда не думали о трансфере Жиркова в наш клуб. И, наверное, не собираемся думать», — приводит слова Еремякина «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне 38-летний Жирков провёл в составе подмосковной команды три матча, не отметившись в них результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Жирков и «Химки» расторгли трудовое соглашение по обоюдному согласию сторон.

Напомним, что по итогам прошедшего сезона «Оренбург» вышел в РПЛ, одолев по сумме двух стыковых матчей «Уфу» (4:3).