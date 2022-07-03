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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Оренбурге» отреагировали на слухи об интересе к Жиркову

03 Июля 2022 • 13:13 Комментировать
Оренбург
...
Крылья Советов
2.50 3.35 2.80
16.07 17:30

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал информацию об интересе к экс-защитнику «Химок» Юрию Жиркову.

«Мы никогда не думали о трансфере Жиркова в наш клуб. И, наверное, не собираемся думать», — приводит слова Еремякина «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне 38-летний Жирков провёл в составе подмосковной команды три матча, не отметившись в них результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Жирков и «Химки» расторгли трудовое соглашение по обоюдному согласию сторон.  

Напомним, что по итогам прошедшего сезона «Оренбург» вышел в РПЛ, одолев по сумме двух стыковых матчей «Уфу» (4:3).

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Евро-Футбол.Ру,
Юрий Жирков Оренбург
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ОРЕНБУРГ КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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