Пономарёв: «Пускай Жирков занимается тренерской карьерой или бизнесом»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал слухи о возможном переходе экс-защитника «Химок» Юрия Жиркова в «Оренбург».

По мнению Пономарёва, Жиркову следует завершить игровую карьеру, чтобы не рисковать своим здоровьем и репутацией.

«Пускай занимается тренерской деятельностью, если он хочет остаться в спорте. Или же бизнесом, если он у него есть. Уже нет того Жиркова, что прежде. Но в совё время это был прекрасный игрок, хорошо выступал в роли полузащитника, а потом его зачем-то перевели в защиту», — приводит слова Пономарёва «РБ Спорт».

Ранее президент «Оренбурга» Василий Еремякин заявил, что его клуб никогда не задумывался о трансфере Жиркова.

В минувшем сезоне 38-летний защитник провёл в составе «Химок» три матча, не отметившись в них результативными действиями.