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Осинькин оценил забитый мяч Глушенкова с дальнего расстояния в матче против «Оренбурга»

16 Июля 2022 • 20:36 Комментировать
Оренбург
2:4
Крылья Советов
окончен

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин оценил гол нападающего Максима Глушенкова в игре против «Оренбурга» из-за пределов штрафной площади.

«Если бы вы видели каждую нашу тренировку, вы бы такой вопрос не задали. Глушенков на каждой тренировке забивает один такой мяч», — приводит слова Осинькина «Чемпионат».

По словам наставника, он больше удивлен тому, что у Глушенкова мало таких голов в чемпионате. В конце прошлого сезона нападающий набрал хорошую форму, семь голов — это хороший показатель.

«Крылья Советов» в матче первого тура РПЛ одержали победу над «Оренбургом» со счетом 4:2. Глушенков стал автором дубля и голевой передачи, он был признан лучшим игроком встречи.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Игорь Осинькин Оренбург Максим Глушенков
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