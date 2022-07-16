Осинькин оценил забитый мяч Глушенкова с дальнего расстояния в матче против «Оренбурга»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин оценил гол нападающего Максима Глушенкова в игре против «Оренбурга» из-за пределов штрафной площади.

«Если бы вы видели каждую нашу тренировку, вы бы такой вопрос не задали. Глушенков на каждой тренировке забивает один такой мяч», — приводит слова Осинькина «Чемпионат».

По словам наставника, он больше удивлен тому, что у Глушенкова мало таких голов в чемпионате. В конце прошлого сезона нападающий набрал хорошую форму, семь голов — это хороший показатель.

«Крылья Советов» в матче первого тура РПЛ одержали победу над «Оренбургом» со счетом 4:2. Глушенков стал автором дубля и голевой передачи, он был признан лучшим игроком встречи.