Личка: «Два года бились в очень тяжелом чемпионате ФНЛ, и сегодня для нас это праздник»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка поделился ожиданиями от матча с «Крыльями Советов» в эфире канала «Матч Премьер».

- Поздравляю с началом нового сезона в новой для вас лиге, на новом уровне. С каким настроением выходите сегодня на игру?

- Я думаю, уже можно выходить спокойнее, с хорошим настроением, потому что мы два года бились в очень тяжелом чемпионате ФНЛ, и сегодня для нас это праздник. Вернулись в Премьер-лигу, первая игра, думаю, сразу дерби с Самарой играем. Поэтому для нас большой праздник.