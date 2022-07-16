​Перед матчем «Оренбурга» начальный удар нанёс строитель

«Оренбург» вернулся в элиту российского футбола. В субботу команда проводит матч стартового тура РПЛ против «Крыльев Советов». Символический начальный удар в центре поля перед началом поединка нанёс строитель. Мужчина в строительной каске сделал передачу своему партнёру, тоже принимавшему участие в реконструкции стадиона в Оренбурге.

Напомним, что «Оренбургу» для участия в РПЛ пришлось приводить стадион в соответствие нормам. Год назад из-за проблем с ареной оренбуржцы не смогли получить лицензию для РПЛ.

Следить за матчем «Оренбург» - «Крылья Советов» можно в текстовой трансляции, которая проходит на LiveResult.