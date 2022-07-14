В «Крыльях Советов» рассказали о переговорах с Евгеньевым

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал ход переговоров с экс-защитником «Динамо» Романом Евгеньевым.
«Идут переговоры. Роман — квалифицированный молодой защитник. Сейчас решается завершающая часть вопросов, официально всё будет известно позднее», — приводит слова Корниленко «Матч ТВ».
В минувшем сезоне 23-летний защитник провёл в составе «бело-голубых» 24 матча, отметившись в них одним забитым мячом. Летом нынешнего года футболист покинул московский клуб на правах свободного агента.