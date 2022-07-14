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В «Крыльях Советов» рассказали о переговорах с Евгеньевым

14 Июля 2022 • 14:17 Комментировать
Оренбург
...
Крылья Советов
2.55 3.45 2.70
16.07 17:30

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал ход переговоров с экс-защитником «Динамо» Романом Евгеньевым.

«Идут переговоры. Роман — квалифицированный молодой защитник. Сейчас решается завершающая часть вопросов, официально всё будет известно позднее», — приводит слова Корниленко «Матч ТВ».

В минувшем сезоне 23-летний защитник провёл в составе «бело-голубых» 24 матча, отметившись в них одним забитым мячом. Летом нынешнего года футболист покинул московский клуб на правах свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Динамо Москва Сергей Корниленко Роман Евгеньев Трансферы футбола - лето 2022
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