Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дубль и ассист Глушенкова, автогол Цыпченко и волевая победа: «Крылья Советов» феерично разобрались с «Оренбургом»

16 Июля 2022 • 19:30 Комментировать
Оренбург
2:4
Крылья Советов
окончен
В среднем субботнем слоте РПЛ сошлись географические соседи из Оренбурга и Самары.
Протокол игры  
Оренбург2:4Крылья Советов

(1:0) Цыпченко Дмитрий31'

(2:3) Аюпов Тимур 83'

 

49' Ежов Роман (1:1)

54' Глушкенков Максим (1:2)

73' Глушенков Максим (1:3)

85' Якуба Денис (2:4)

Гошев ЕвгенийМалых АндрейСиваков МихаилХотулёв ДанилаПеченин КириллКапленко КириллКовалёв ЮрийПолуяхтов ВладимирБашич ИванОганесян СтепанВоробьёв Дмитрий Дмитриевич
Запасные: Brian MansillaПавловец АлександрТитков НиколайКеняйкин АлексейСычевой ВладимирЮрин СеменЭктов АлександрНиколаев ТимурСысуев НиколайАюпов Тимур
Ломаев ИванБейл ГленнГапонов ИльяСолдатенков АлександрГоршков ЮрийИванисеня ДмитрийКоваленко АлександрЕжов РоманЦыпченко ДмитрийПиняев СергейГлушенков Максим
Запасные: Соколов АртёмФролов ЕвгенийТепляков ВладиславЛиповой ДанилОвсянников БогданВитюгов МаксимШитов ВладиславЯкуба ДенисЕвгеньев РоманХубулов Владимир
16 июля. Стадион "Газовик".

«Оренбург» и «Крылья Советов» синхронно вылетели из Премьер-лиги летом 2020 года. В следующем сезоне они по спортивному принципу должны были также вдвоём в неё вернуться, но этому помешала ситуация со стадионом «Газовик». То есть «Крылья» сразу вышли в элитный дивизион, а «Оренбург» сделал это с помощью стыков через год, когда завершилась реконструкция его стадиона. Кстати, именно строители символически разыграли мяч в центре поля перед началом отчётного матча.

Самарский клуб в межсезонье потерял двух самых раскрученных своих игроков. Причём если Сарвели точно пошёл на повышение – во вторую команду прошлого чемпионата «Сочи», то по Зиньковскому в этом плане есть вопросы, потому что «Крылья Советов» в крайнем сезоне стали восьмыми, тогда как «Спартак» довольствовался лишь десятым местом. С одной стороны, для самарцев это потери, но с другой стороны, это шанс здорово заявить о себе для тех же Цыпченко и Пиняева. Тем более что Игорь Осинькин славится своим умением раскрывать молодых футболистов.

Оренбуржцы сразу показали, что настроены серьёзно, довольно близко приближаясь к чужим воротам. В частности, в начале девятой минуты Ковалёв промчался по правому флангу и прострелил, а Воробьёв опередил Ломаева на ближней штанге, но чиркнул по мячу мимо створа. Ответ был смачный, хотя тоже нерезультативный: Глушенков из зоны левого инсайда лупанул в перекладину рядом с девяткой. Вскоре последовал и дальний удар Цыпченко, который Гошев отразил в сторону.

Ближе к двадцатой минуте Пиняев здорово убежал в контратаку по правому полуфлангу и прострелил к противоположному углу вратарской, однако Глушенков киксанул по мячу слишком уж неудачно. Далее Ковалёв прилично протащил сферу вперёд и не попал с нескольких метров в ближний угол. Плюс Цыпченко не переиграл отбившего мяч грудью Гошева. В общем, в моментах недостатка не было, только казалось, что игрокам обеих команд во время нанесения ударов порой мешал искусственный газон.

Около отметки получаса игры Цыпченко взял и провернул автогол, головой переправив в свои ворота подачу Башича с углового (1:0). Пропустив, самарцы прибавили в активности, серьёзно поддавили, стали проводить неплохие комбинации внутри чужой штрафной площади. После заблокированного удара Глушенкова видеоассистенты посмотрели повтор и определили, что игры рукой со стороны Хотулёва не было. До перерыва «Оренбург» выстоял, но в начале второго тайма дрогнул. Глушенков покатил к правому краю вратарской на открывшегося Ежова, который в падении с разворота подсёк мяч в дальний угол (1:1). Более того, через четыре минуты волжане исполнили в том же районе розыгрыш короткими передачами, и Глушенков завершил в ближний угол пас Ежова (1:2).

Теперь уже хозяева постарались организовать остроту впереди, но проблема заключалась в том, что мастерства у них было меньше, чем у соперников. Когда Глушенков кладёт мяч в девятку с дальней дистанции, с этим трудно что-либо поделать (1:3). Правда, раньше имел возможность отличиться Башич, пробивший с линии штрафной рядом с левым углом. Глушенков забил свой второй гол на 73-й минуте, однако оренбуржцы отнюдь не сдались. И если Эктов зарядил в штангу, то Аюпов сполна воспользовался ошибкой Ломаева на выходе после углового, поразив в цель (2:3).

Для уральцев забрезжила надежда, но все их оптимистичные планы порушил Якуба, в ответной атаке положивший мяч в левый угол с приличной дистанции (2:4). «Оренбург» под руководством Марцела Лички не стал закрываться и нарвался на одну из самых, как говорится, играющих команд Российской премьер-лиги. «Крылья Советов», в свою очередь, не заметили потери бойцов Зиньковского и Сарвели и в лучших образцах прошлого сезона действовали по принципу «вы забьёте нам сколько сможете, а мы вам – сколько захотим».

Кирилл Иванцов

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Чемпионат России Оренбург РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен ЦСКА Москва 2:0 Урал 1.57 4.30 5.90
окончен Оренбург 2:4 Крылья Советов 2.75 3.35 2.65
16.07  20:00 Ахмат ... Спартак Москва 2.95 3.30 2.50
17.07  15:00 Торпедо Москва ... Сочи 0.00 0.00 0.00
17.07  17:30 Локомотив Москва ... Пари НН 0.00 0.00 0.00
17.07  20:00 Краснодар ... Факел 0.00 0.00 0.00
17.07  20:00 Динамо Москва ... Ростов 0.00 0.00 0.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Июля
20:18 · Россия. Премьер-лига
​«Динамо» - «Ростов»: прогноз на матч чемпионата России – 17 июля 2022
20:06 · Россия. Первая лига
Ульяновская «Волга» дебютировала в Первой лиге ничьей с «Енисеем»
20:03 · Россия. Первая лига
«КАМАЗ» обыграл «Нефтехимик» в стартовом матче Первой лиги
19:57 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «Переломный момент был перед нашим пропущенным голом»
19:52 · Россия. Премьер-лига
Личка: «Очень рад, что болельщики сегодня увидели, что мы хотим показать»
19:51 · Россия. Премьер-лига
​Федотов выступил с речью в раздевалке после первой победы ЦСКА
19:47 · Россия. Премьер-лига
Глушенков: «В перерыве зашли в раздевалку, немного поговорили, донастроились, вышли и дожали соперника»
19:42 · Россия. Премьер-лига
«Торпедо» объявило о подписании Смольникова
19:33 · Россия. Премьер-лига
Мостовой назвал бредом совмещение Карпиным должности главного тренера «Ростова» и сборной России 1
19:32 · Россия. Премьер-лига
Дальний чудо-удар Глушенкова в матче с «Оренбургом» - видео видео
19:30 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн
19:27 · Россия. Премьер-лига
Талалаев: «Игра против «Спартака» должна показать на самом деле уровень притязаний»
19:24 · Россия. Премьер-лига
Григорий Иванов: В первом тайме «Урал» испугался ЦСКА
19:18 · Россия. Премьер-лига
​Агаларов начнёт матч со «Спартаком» в запасе
19:16 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль: «Нравится, когда после поражения следующий матч идет как можно быстрее»
Все новости
Рекомендуем