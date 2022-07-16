Дубль и ассист Глушенкова, автогол Цыпченко и волевая победа: «Крылья Советов» феерично разобрались с «Оренбургом»

В среднем субботнем слоте РПЛ сошлись географические соседи из Оренбурга и Самары.

«Оренбург» и «Крылья Советов» синхронно вылетели из Премьер-лиги летом 2020 года. В следующем сезоне они по спортивному принципу должны были также вдвоём в неё вернуться, но этому помешала ситуация со стадионом «Газовик». То есть «Крылья» сразу вышли в элитный дивизион, а «Оренбург» сделал это с помощью стыков через год, когда завершилась реконструкция его стадиона. Кстати, именно строители символически разыграли мяч в центре поля перед началом отчётного матча.

Самарский клуб в межсезонье потерял двух самых раскрученных своих игроков. Причём если Сарвели точно пошёл на повышение – во вторую команду прошлого чемпионата «Сочи», то по Зиньковскому в этом плане есть вопросы, потому что «Крылья Советов» в крайнем сезоне стали восьмыми, тогда как «Спартак» довольствовался лишь десятым местом. С одной стороны, для самарцев это потери, но с другой стороны, это шанс здорово заявить о себе для тех же Цыпченко и Пиняева. Тем более что Игорь Осинькин славится своим умением раскрывать молодых футболистов.

Оренбуржцы сразу показали, что настроены серьёзно, довольно близко приближаясь к чужим воротам. В частности, в начале девятой минуты Ковалёв промчался по правому флангу и прострелил, а Воробьёв опередил Ломаева на ближней штанге, но чиркнул по мячу мимо створа. Ответ был смачный, хотя тоже нерезультативный: Глушенков из зоны левого инсайда лупанул в перекладину рядом с девяткой. Вскоре последовал и дальний удар Цыпченко, который Гошев отразил в сторону.

Ближе к двадцатой минуте Пиняев здорово убежал в контратаку по правому полуфлангу и прострелил к противоположному углу вратарской, однако Глушенков киксанул по мячу слишком уж неудачно. Далее Ковалёв прилично протащил сферу вперёд и не попал с нескольких метров в ближний угол. Плюс Цыпченко не переиграл отбившего мяч грудью Гошева. В общем, в моментах недостатка не было, только казалось, что игрокам обеих команд во время нанесения ударов порой мешал искусственный газон.

Около отметки получаса игры Цыпченко взял и провернул автогол, головой переправив в свои ворота подачу Башича с углового (1:0). Пропустив, самарцы прибавили в активности, серьёзно поддавили, стали проводить неплохие комбинации внутри чужой штрафной площади. После заблокированного удара Глушенкова видеоассистенты посмотрели повтор и определили, что игры рукой со стороны Хотулёва не было. До перерыва «Оренбург» выстоял, но в начале второго тайма дрогнул. Глушенков покатил к правому краю вратарской на открывшегося Ежова, который в падении с разворота подсёк мяч в дальний угол (1:1). Более того, через четыре минуты волжане исполнили в том же районе розыгрыш короткими передачами, и Глушенков завершил в ближний угол пас Ежова (1:2).

Теперь уже хозяева постарались организовать остроту впереди, но проблема заключалась в том, что мастерства у них было меньше, чем у соперников. Когда Глушенков кладёт мяч в девятку с дальней дистанции, с этим трудно что-либо поделать (1:3). Правда, раньше имел возможность отличиться Башич, пробивший с линии штрафной рядом с левым углом. Глушенков забил свой второй гол на 73-й минуте, однако оренбуржцы отнюдь не сдались. И если Эктов зарядил в штангу, то Аюпов сполна воспользовался ошибкой Ломаева на выходе после углового, поразив в цель (2:3).

Для уральцев забрезжила надежда, но все их оптимистичные планы порушил Якуба, в ответной атаке положивший мяч в левый угол с приличной дистанции (2:4). «Оренбург» под руководством Марцела Лички не стал закрываться и нарвался на одну из самых, как говорится, играющих команд Российской премьер-лиги. «Крылья Советов», в свою очередь, не заметили потери бойцов Зиньковского и Сарвели и в лучших образцах прошлого сезона действовали по принципу «вы забьёте нам сколько сможете, а мы вам – сколько захотим».

Кирилл Иванцов