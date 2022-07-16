Все российские игроки «Крыльев Советов» оформили Fan ID

Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился информацией о процессе получения Fan ID в команде.

Осинькин рассказал «РБ Спорту», что тренерский штаб оформил паспорт болельщика раньше. Все получили свои номера. Футболисты занимались оформлением вчера, 15 июля, никаких проблем не возникло. Легионеры будут заниматься этим делом после игры первого тура с «Оренбургом».

Сегодня, 16 июля, самарские «Крылья Советов» проведут матч в гостях против «Оренбурга». За прямой текстовой трансляцией игры можно следить на портале Liveresult, начало встречи в 17:30 по московскому времени.