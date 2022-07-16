Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Все российские игроки «Крыльев Советов» оформили Fan ID

16 Июля 2022 • 14:43 Комментировать
Оренбург
...
Крылья Советов
2.75 3.35 2.60
Через 1 ч. 31 мин.

Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился информацией о процессе получения Fan ID в команде.

Осинькин рассказал «РБ Спорту», что тренерский штаб оформил паспорт болельщика раньше. Все получили свои номера. Футболисты занимались оформлением вчера, 15 июля, никаких проблем не возникло. Легионеры будут заниматься этим делом после игры первого тура с «Оренбургом».

Сегодня, 16 июля, самарские «Крылья Советов» проведут матч в гостях против «Оренбурга». За прямой текстовой трансляцией игры можно следить на портале Liveresult, начало встречи в 17:30 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Игорь Осинькин Оренбург fan id
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ОРЕНБУРГ КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 18 минута ЦСКА Москва 0:0 Урал 1.57 4.30 5.90
16.07  17:30 Оренбург ... Крылья Советов 2.75 3.35 2.65
16.07  20:00 Ахмат ... Спартак Москва 2.95 3.30 2.50
17.07  15:00 Торпедо Москва ... Сочи 0.00 0.00 0.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Июля
15:57 · Россия. Премьер-лига
​Быстров не считает, что фанаты «Спартака» должны освистывать Бакаева
15:56 · Россия. Премьер-лига
Обляков забил первый гол ЦСКА в сезоне
15:53 · Россия. Первая лига
«Уфа» объявила о подписании нового футболиста официально
15:49 · Россия. Премьер-лига
В «Фенербахче» прокомментировали информацию о предложении «Зенита» по Салаи
15:45 · Россия. Премьер-лига
Акинфеев повторил рекорд Лоськова
15:38 · Россия. Первая лига
Газизов рассказал о выплатах, которые получит «Уфа» в случае перехода Зинченко в «Арсенал»
15:35 · Россия. Премьер-лига
Радченко высказался о ничьей «Зенита» с «Химками»
15:24 · Россия. Премьер-лига
​Оздоев смотрит футбол в ложе с руководством «Урала»
15:23 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, когда Фукс вернётся в расположение ЦСКА
15:13 · Россия. Премьер-лига
​Ганчаренко верит в чемпионство ЦСКА
15:10 · Россия. Премьер-лига
Кечинов прокомментировал заявление Глушенкова о готовности перейти в ЦСКА
15:01 · Россия. Премьер-лига
Федотов считает, что экспериментальная оборона ЦСКА готова выполнить задачу
14:56 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Зенита» назвал причину, по которой «Зенит» не смог победить «Химки»
14:54 · Россия. Премьер-лига
Шалимов: «Все у нас в строю, вот это важно»
14:50 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «По составу «Спартак» должен быть в пятёрке»
Все новости
Рекомендуем