Осинькин: «Переломный момент был перед нашим пропущенным голом»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился впечатлениями от матча с «Оренбургом» (4:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- Что стало переломным моментом в этом матче?

- На самом деле переломный момент в самой игре, в качестве игры был перед нашим пропущенным голом. Начали не очень хорошо, мы как-то не очень хорошо подбирали вторые мячи. У нас не было реакции на переходные ситуации, перед своими болельщиками высокомотивированный соперник. Здесь вот начал он иметь преимущество. Думаю, что где-то с 20-й минуты мы перехватывали инициативу, у нас были хорошие моменты, даже не подходы, а моменты, но в этот момент мы с углового пропускаем ненужный, а когда он бывает нужным… гол. Считаю, что то, как мы дальше играли, за исключением эпизодов в концовке, это была игра на победу. Мы играли лучше дальше.